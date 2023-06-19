Джеко подпишет контракт с «Фенербахче» до 2025 года

Нападающий «Интера» Эдин Джеко продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с игроком будет заключено до 2025 года. Сообщается, что переход игрока будет завершен на этой неделе.

Джеко станет свободным агентом 30 июня, когда его контракт с «Интером» истечет.

Ранее сообщалось, что игрок хотел бы остаться в «Интере» и ждет диалога с руководством команды.

В текущем сезоне Джеко сыграл 51 матч за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.