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Италия

Сегодня, 21:46

Джеко подпишет контракт с «Фенербахче» до 2025 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко продолжит карьеру в «Фенербахче», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с игроком будет заключено до 2025 года. Сообщается, что переход игрока будет завершен на этой неделе.

Джеко станет свободным агентом 30 июня, когда его контракт с «Интером» истечет.

Ранее сообщалось, что игрок хотел бы остаться в «Интере» и ждет диалога с руководством команды.

В текущем сезоне Джеко сыграл 51 матч за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 4 миллиона евро.

Эдин Джеко
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фенербахче
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