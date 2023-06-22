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Италия

Сегодня, 10:49

Джеко прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра в «Фенербахче»

Виталий Косик
Корреспондент
Эдин Джеко.
Фото Global Look Press
Эдин Джеко прилетел в Стамбул.
Фото ФК «Фенербахче»
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения трансферных переговоров с «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкой команды.

Эдин Джеко прилетел в Стамбул.
Фото ФК «Фенербахче»

«Всемирно известный нападающий Эдин Джеко прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения переговоров по трансферу», — написано в сообщении команды в соцсетях.

37-летний Джеко станет свободным агентом 30 июня, по истечении контракта с «Интером».

В сезоне-2022/23 Джеко провел 51 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Эдин Джеко
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фенербахче
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