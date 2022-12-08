Джеко заявил, что не думает о завершении карьеры

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о возможном завершении карьеры.

«Я счастлив в «Интере», думаю о тренировках, за остальное отвечают другие люди. О завершении карьеры я не думал и не хочу этого делать», — приводит слова Джеко Sky Sport.

В нынешнем сезоне 36-летний босниец провел за «Интер» 21 матч, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.