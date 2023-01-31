Гаттузо: «Мы с руководством «Валенсии» приняли решение о моем уходе спокойно и с уважением»

Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Валенсии».

Сообщалось, что 45-летний специалист ушел из «Валенсии» из-за конфликта с руководством клуба.

«Спасибо всем за проявленное ко мне доверие в эти 7 месяцев, что я здесь находился, за ту привязанность, которую вы проявили ко мне, всегда заполняя стадион более чем на 40 000 человек. К сожалению, такова жизнь. Удачи Воро (и. о. главного тренера), который является храбрым парнем. Мы с руководством клуба приняли решение спокойно и с уважением. Я люблю Валенсию, это великий и невероятный город. Удачи и еще раз спасибо за эти семь месяцев», — приводит слова Гаттузо сайт Gianluca Dimarzio.

Гаттузо возглавлял «Валенсию» с июля 2022 года по январь 2023. Клуб на данный момент идет на 14-м месте в испанской примере (20 очков). У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.