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Италия

Сегодня, 14:01

Гаттузо: «Мы с руководством «Валенсии» приняли решение о моем уходе спокойно и с уважением»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дженнаро Гаттузо прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Валенсии».

Сообщалось, что 45-летний специалист ушел из «Валенсии» из-за конфликта с руководством клуба.

«Спасибо всем за проявленное ко мне доверие в эти 7 месяцев, что я здесь находился, за ту привязанность, которую вы проявили ко мне, всегда заполняя стадион более чем на 40 000 человек. К сожалению, такова жизнь. Удачи Воро (и. о. главного тренера), который является храбрым парнем. Мы с руководством клуба приняли решение спокойно и с уважением. Я люблю Валенсию, это великий и невероятный город. Удачи и еще раз спасибо за эти семь месяцев», — приводит слова Гаттузо сайт Gianluca Dimarzio.

Гаттузо возглавлял «Валенсию» с июля 2022 года по январь 2023. Клуб на данный момент идет на 14-м месте в испанской примере (20 очков). У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.

Источник: Gianluca Dimarzio

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Монпелье
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21%

2.17

Ф2(-1.5)

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Дженнаро Гаттузо
ФК Валенсия
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