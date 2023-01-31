«Дженоа» арендовал нападающего Сальседо у «Интера»

«Дженоа» взял в аренду нападающего «Интера» Эдди Сальседо с правом выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения неизвестен, но, по информации СМИ, контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

21-летний итальянец в текущем сезоне выступал в аренде за «Бари». Он провел 16 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,7 миллиона евро.