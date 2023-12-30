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Италия

Сегодня, 00:53

«Дженоа» и «Интер» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
29 декабря. Дженоа — Интер — 1:1.
Фото Reuters
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«Дженоа» сыграл вничью с «Интером» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

На 42-й минуте нападающий гостей Марко Арнаутович открыл счет. Хозяевам удалось еще до перерыва отыграться благодаря голу румынского защитника Раду Драгусина. Во второй половине голов забито не было.

На 15-й минуте игра была прервана из-за того, что поле заволокло дымом после массового использования пиротехники болельщиками хозяев. Семь минут спустя встреча возобновилась.

«Интер» с 45 очками лидирует в турнирной таблице. «Дженоа» идет на 13-й строчке — 20 очков.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:1
Интер

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/
Футбол
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
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