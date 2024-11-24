«Дженоа» упустил победу над «Кальяри» в первом матче под руководством Виейра

«Дженоа» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» в матче 13-го тура итальянской серии А — 2:2.

Генуэзцы вели в счете после голов Мортена Френдрупа (12-я минута) и Фабио Миретти (59-я), но упустили победу. Ничью «Кальяри» принесли мячи Рэзвана Марина (8-я) и Роберто Пикколи (86-я). Оба раза гости отличились с пенальти.

«Кальяри» (11 очков) продлил серию без побед в серии А до 5 матчей и занимает 15-е место. «Дженоа» (11) поднялся на 16-ю строчку в турнирной таблице. Команда провела первый матч под руководством Патрика Виейра, который в ноябре сменил Альберто Джилардино.