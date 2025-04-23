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«Дженоа» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча серии А

«Дженоа» и «Лацио» встретятся в матче 33-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Дженоа» и «Лацио» встретятся в матче 33-го тура итальянской серии А в среду, 23 апреля. Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарес» в Генуе, начало — в 19.30 по московскому времени.

Основные события игры «Дженоа» — «Лацио» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 33-й тур.
23 апреля, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Лацио

В прямом эфире встречу будет показывать сайт медиахолдинга «Матч» (matchtv.ru), трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

«Дженоа» находится на 12-м месте в чемпионате Италии с 39 очками. «Лацио» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 56 очками. Встреча команд в первом круге серии А состоялась в октябре 2024 года и завершилась победой римлян со счетом 3:0.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Лацио
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