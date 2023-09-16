«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче серии А

16 сентября, 23:41
«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче 4-го тура серии А — 2:2.
У красно-синих отличились защитник Маттия Бани (40-я минута) и нападающий Матео Ретеги (56-я минута). У неаполитанцев забили форварды Джакомо Распадори (76-я минута) и Маттео Политано (85-я минута).
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе «Наполи» на игру и был заменен на 89-й минуте. Вместо него на поле вышел Алессио Зербин.
После этой встречи «Наполи» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии (7 очков). «Дженоа» с 4 очками идет на 12-й позиции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
15
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|5 : 1
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|2 : 2
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -