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Италия

16 сентября, 23:41

«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче серии А

Алина Савинова
«Дженоа» — «Наполи».
Фото Reuters
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«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче 4-го тура серии А — 2:2.

У красно-синих отличились защитник Маттия Бани (40-я минута) и нападающий Матео Ретеги (56-я минута). У неаполитанцев забили форварды Джакомо Распадори (76-я минута) и Маттео Политано (85-я минута).

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе «Наполи» на игру и был заменен на 89-й минуте. Вместо него на поле вышел Алессио Зербин.

После этой встречи «Наполи» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии (7 очков). «Дженоа» с 4 очками идет на 12-й позиции.

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
2:2
Наполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Дженоа
ФК Наполи
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17.09 16:00
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