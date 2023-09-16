«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа» в матче серии А

«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче 4-го тура серии А — 2:2.

У красно-синих отличились защитник Маттия Бани (40-я минута) и нападающий Матео Ретеги (56-я минута). У неаполитанцев забили форварды Джакомо Распадори (76-я минута) и Маттео Политано (85-я минута).

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел в стартовом составе «Наполи» на игру и был заменен на 89-й минуте. Вместо него на поле вышел Алессио Зербин.

После этой встречи «Наполи» поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии (7 очков). «Дженоа» с 4 очками идет на 12-й позиции.