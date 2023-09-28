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Италия

28 сентября, 23:43

«Рома» разгромно проиграла «Дженоа» и опустилась на 16-е место в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Дженоа» — «Рома».
Фото ФК «Рома», Соцсети
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«Рома» на выезде уступила «Дженоа» в матче 6-го тура серии А — 1:4.

Победу хозяевам принесли голы Альберта Гудмундссона (5-я минута), Матео Ретеги (45-я), Мортена Торсби (74-я) и Жуниора Мессиаса (81-я). Единственный гол римлян на 22-й минуте забил Брайан Кристанте.

«Рома» потерпела третье поражение в шести турах. Команда Жозе Моуринью с 5 очками опустилась на 16-е место в серии А. «Дженоа» с 7 очками поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Фрозиноне», а «Дженоа» в гостях встретится с «Удинезе». Обе игры пройдут 1 октября.

28.09.2023 | Дженоа — Рома

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Дженоа
ФК Рома
Жозе Моуринью
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