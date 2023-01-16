«Венеция» Ваноли проиграла «Дженоа», Черышев пропустил матч

«Венеция» проиграла на выезде «Дженоа» в матче 20-го тура чемпионата Италии в серии В со счетом 0:1. Решающий гол был забит на 85-й минуте встречи.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев не принимал участие в матче. В составе «Дженоа» все 90 минут на поле провел экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, недавно возобновивший карьеру и вернувшийся в команду.

Команда экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли остается в зоне вылета, имея в активе 20 очков и занимая 18-ю строчку.

«Дженоа» выиграл третий матч подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице.