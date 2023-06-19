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Италия

Сегодня, 17:43

Веа об увольнении Мальдини из «Милана»: «Он проделал в клубе хорошую работу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-форвард «Милана» Джордж Веа высказался об увольнении Паоло Мальдини из «Милана».

«Милан» проиграл в полуфинале Лиги чемпионов, и это стало поводом его уволить. Но он проделал в клубе хорошую работу. Вы видели, сколько времени потребовалось Гвардиоле, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Сити»? Гвардиола очень хорош. Это требует времени, но Паоло обладает отличными навыками и все равно добьется успеха в качестве менеджера», — сказал Веа La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара решили покинуть клуб после напряженной встречи с владельцем «россонери» Джерри Кардинале. Соглашения специалистов с «Миланом» были рассчитаны до лета 2024 года.

Паоло Мальдини
Футбол
ФК Милан
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