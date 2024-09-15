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Сегодня, 13:20

Кьеллини занял руководящую должность в «Ювентусе»

Руслан Минаев
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Бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вернулся в туринский клуб на руководящую должность.

Экс-защитник будет заниматься работой с национальными и международными футбольными организациями.

«Кьеллини никогда по-настоящему не покидал «Бьянконери» — его сердце, душа и ценности всегда были связаны с клубом, как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении клуба.

К своей работе в качестве руководителя отдела институциональных футбольных отношений Кьеллини приступит с 16 сентября.

Кьеллини в августе исполнилось 40 лет. Он завершил игровую карьеру в 2023 году. Защитник играл за «Ювентус» с 2005 по 2022 годы. В составе туринцев он девять раз становился чемпионом Италии и по 5 раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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