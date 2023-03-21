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Италия

Сегодня, 16:59

Ди Лоренцо: «Наполи» напоминает мне сборную Италии на чемпионате Европы-2020»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо сравнил игру команды с выступлением сборной Италии на Евро-2020.

«Если говорить о «Наполи», то помимо игры, которую мы показываем, мы получаем удовольствие от игры на поле. То же самое было с национальной командой на чемпионате Европы. Я хочу привнести немного «Наполи» в эту сборную.

Я не вижу большой разницы между Спаллетти и Манчини, но она есть, поскольку я работаю со Спаллетти ежедневно. Манчини сделал так, что я дебютировал в сборной: мечта любого, кто начинает играть в футбол. Их объединяет то, что они не смотрят на имя: кто заслуживает играть, тот играет. Спаллетти дал мне так много, помимо капитанской повязки он улучшил меня как игрока», — приводит слова Ди Лоренцо Gianluca Di Marzio.

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы-2020, обыграв в финале Англию (1:1, пенальти — 3:2).

23 марта национальная команда в рамках отборочного этапа Евро-2024 дома сыграют с Англией, а 26 числа на выезде встретятся с Мальтой.

Источник: Gianluca Di Marzio
Сборная Италии по футболу
ФК Наполи
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