Джованни Галли рассказал, что думает о Доннарумме

Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли прокомментировал критику вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы итальянской прессой.

«Конечно, в плане продолжительности карьеры сравняться с ними он может — и даже, возможно, превзойти. Но в плане заслуг Доннарумме еще работать и работать до Буффона и даже до Дино Дзоффа», — цитирует слова Галли pianetamilan.it.

Доннарумма выиграл чемпионат Европы с итальянской сборной в 2021 году.

Ранее игрока дисквалифицировали на два матча лиги 1.