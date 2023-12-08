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Италия

Сегодня, 10:31

Джованни Галли рассказал, что думает о Доннарумме

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли прокомментировал критику вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы итальянской прессой.

«Конечно, в плане продолжительности карьеры сравняться с ними он может — и даже, возможно, превзойти. Но в плане заслуг Доннарумме еще работать и работать до Буффона и даже до Дино Дзоффа», — цитирует слова Галли pianetamilan.it.

Доннарумма выиграл чемпионат Европы с итальянской сборной в 2021 году.

Ранее игрока дисквалифицировали на два матча лиги 1.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 18 голов. 9 матчей голкипер провел без пропущенных мячей.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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