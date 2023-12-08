Джованни Галли рассказал, что думает о Доннарумме

Сегодня, 10:31
Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли прокомментировал критику вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы итальянской прессой.
«Конечно, в плане продолжительности карьеры сравняться с ними он может — и даже, возможно, превзойти. Но в плане заслуг Доннарумме еще работать и работать до Буффона и даже до Дино Дзоффа», — цитирует слова Галли pianetamilan.it.
Доннарумма выиграл чемпионат Европы с итальянской сборной в 2021 году.
Ранее игрока дисквалифицировали на два матча лиги 1.
В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 18 голов. 9 матчей голкипер провел без пропущенных мячей.