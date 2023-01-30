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Италия

Сегодня, 09:17

Джованни Симеоне доволен победным матчем «Наполи» против «Ромы»

Виктория Кравченко
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Форвард «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал матч 20-го тура серии А против «Ромы» (2:1). В этой встрече футболист забил победный гол.

«Мы провели хороший матчи и могли закончить его и раньше. У нас очень сильная команда. Я доволен. Мы очень сплочены, фанаты, уверенность в себе, все эти факторы делают команду сильнее, — цитирует футболиста calcionapoli1926.it.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях со «Специей».

Джованни Симеоне
ФК Наполи
ФК Рома
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