Джованни Симеоне доволен победным матчем «Наполи» против «Ромы»

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал матч 20-го тура серии А против «Ромы» (2:1). В этой встрече футболист забил победный гол.

«Мы провели хороший матчи и могли закончить его и раньше. У нас очень сильная команда. Я доволен. Мы очень сплочены, фанаты, уверенность в себе, все эти факторы делают команду сильнее, — цитирует футболиста calcionapoli1926.it.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.