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Италия

Сегодня, 08:00

Джованни Симеоне рассказал, что мечтает играть за «Милан»

Виктория Кравченко
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Форвард «Наполи» Джованни Симеоне намекнул, что однажды хотел бы играть в составе «Милана».

«Когда я жил в Аргентине, то из-за разницы часовых поясов мог смотреть матчи Лиги чемпионов весь день. И я смотрел все матчи Лиги чемпионов. Первый турнир, который я увидел — это победа «Милана» со счетом 2:1 над «Ливерпулем» в 2007 году. С тех пор я всегда хотел сыграть там», — цитирует Симеоне pianetamilan.it.

В составе «Наполи» 27-летний аргентинец играет с лета 2022 года. За это время он провел 11 матчей за команду, забив 3 гола.

Джованни Симеоне
ФК Милан
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