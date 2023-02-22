Джованни Симеоне рассказал, что мечтает играть за «Милан»

Форвард «Наполи» Джованни Симеоне намекнул, что однажды хотел бы играть в составе «Милана».

«Когда я жил в Аргентине, то из-за разницы часовых поясов мог смотреть матчи Лиги чемпионов весь день. И я смотрел все матчи Лиги чемпионов. Первый турнир, который я увидел — это победа «Милана» со счетом 2:1 над «Ливерпулем» в 2007 году. С тех пор я всегда хотел сыграть там», — цитирует Симеоне pianetamilan.it.

В составе «Наполи» 27-летний аргентинец играет с лета 2022 года. За это время он провел 11 матчей за команду, забив 3 гола.