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Италия

Сегодня, 07:44

Джованни Симеоне ярко высказался о главном тренере «Наполи» Спаллетти

Виктория Кравченко
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Форвард «Наполи» Джованни Симеоне рассказал, что думает о главном тренере Лучано Спаллетти. Футболист признался, что специалист помогает понимать игрокам их ошибки.

«Спаллетти — тренер, который может приходить на матч один раз в неделю. Он очень внимателен к деталям, он делает все, чтобы каждый игрок давал свой максимум. Он часто шутит, бывает даже, что разыгрывает тебя. Он помогает понимать ошибки и не повторять их. Это очень важно», — цитирует Симеоне calcionapoli1926.it.

В турнирной таблице серии А «Наполи» занимает первое месте после 11 туров серии А, набрав 29 очков.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
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Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

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обе забьют - да

26%

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25%

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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Джованни Симеоне
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Джованни Симеоне рассказал о желании однажды стать тренером