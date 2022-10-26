Джованни Симеоне ярко высказался о главном тренере «Наполи» Спаллетти

В турнирной таблице серии А «Наполи» занимает первое месте после 11 туров серии А, набрав 29 очков.
Сегодня, 07:44
Форвард «Наполи» Джованни Симеоне рассказал, что думает о главном тренере Лучано Спаллетти. Футболист признался, что специалист помогает понимать игрокам их ошибки.
«Спаллетти — тренер, который может приходить на матч один раз в неделю. Он очень внимателен к деталям, он делает все, чтобы каждый игрок давал свой максимум. Он часто шутит, бывает даже, что разыгрывает тебя. Он помогает понимать ошибки и не повторять их. Это очень важно», — цитирует Симеоне calcionapoli1926.it.
В турнирной таблице серии А «Наполи» занимает первое месте после 11 туров серии А, набрав 29 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования