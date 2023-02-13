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Италия

Сегодня, 13:03

Джузеппе Бергоми оценил игру «Наполи» в серии А

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Интера» Джузеппе Бергоми после победного матч матча 22-го тура серии А «Наполи» против «Кремонезе» (3:0) оценил игру неаполитанцев.

«Что я хочу сказать? Я вижу не только лучшее нападение чемпионата, но и лучшую защиту. Они доминируют в этом чемпионате. Это не случайно. «Наполи» несколько лет шел к этому, они могли выиграть чемпионат и в прошлом сезоне», — цитирует слова Бергоми euro-football.

«Наполи» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Интер» на 16 очков. «Кремонезе» с 8 очками — на последнем месте.

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