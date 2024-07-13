Маротта: «За последние три года Индзаги укрепил лидерство «Интера»

Президент и генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал продление контракта с главным тренером Симоне Индзаги.

«За последние три года наш блестящий тренер лишь укрепил лидерство клуба, сформировал прекрасную команду, которая играет в современный футбол.

«Интер» — это сплоченная команда, которая обладает менталитетом победителя и боевым духом, и которой руководит наш лидер — Симоне», — цитирует Маротту пресс-служба клуба.

Соглашение 48-летнего специалиста с черно-синими рассчитано до лета 2026 года.