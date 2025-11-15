Маротта: «Меня удивляет удивление людей тому, насколько хорош Киву»

Сегодня, 05:02
Президент «Интера» Джузеппе Маротта оценил работу главного тренера миланской команды Кристиана Киву.
«Меня удивляет удивление людей тому, насколько хорош Киву. Мы выбрали его из-за ценностей, которые он воплощает, у нас хватило смелости пойти против течения на медийном уровне. Некоторые упоминали, что команду может возглавить Моуринью, но при всем уважении, если бы у меня не было такой смелости, я бы об этом пожалел», — приводит Tuttomercatoweb слова Маротты.
Румынский специалист возглавил команду летом. Миланская команда после 11 туров лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Рому» по разнице забитых мячей.