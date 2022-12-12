Эдер готов вернуться в «Сампдорию»

Бывший игрок «Сампдории» Эдер рассказал о мечте вернуться в Италию. Он назвал единственный клуб в серии А, за который готов сыграть.

«Когда я покидал Китай, то сказал своему агенту: если будут звонить из Италии, то вернусь только в «Сампдорию». Но со стороны клуба такого интереса не было. Что ж, если клуб еще вспомнит обо мне, о моих голах, об эмоциях, то я готов», — цитирует Эдера Il Secolo XIX.

В составе «Сампдории» футболист играл с 2012 по 2016 год.