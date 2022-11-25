Экс-директор «Ромы» рассказал, кто составит конкуренцию «Наполи» во второй половине сезона в серии А

Экс- ортивный директор «Ромы» и «Салернитаны» Вальтер Сабатини поделился мнением о том, кто станет главным конкурентом «Наполи» во второй половине сезона в серии А.

«Наполи» отрывается в турнирной таблице. В этом нет сомнений, но это не значит, что «Ювентус» не будет претендовать на титул до конца [чемпионата].

Туринцы заново открыли себя не только благодаря победам, но и из-за того, как они были достигнуты. Аллегри проделал отличную работу и это акт футбольного извращения — призывать к его увольнению», — цитирует Сабатини Radio Bianconera.

После 15 туров серии А «Наполи» лидирует с 41 очком. Второй — «Милан» с 33 очками. «Ювентус» — третий, имея 31 очко.