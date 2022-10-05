Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича вообще молодец, что не побоялся и уехал в сильный чемпионат, а то у нас многие боятся и не переходят на другой уровень. В Италии тяжело, но Кварацхелии можно выразить только большое уважение и пожелать удачи в Европе. Ему будет непросто бороться за звание лучшего бомбардира Серии А, но надо стараться дать бой всем нападающим из команд соперников», — цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

Бывший игрок ответил на вопрос, сможет ли Кварацхелия осуществить свою мечту и перейти в конце сезона в «Реал».

«Наполи» тоже хороший клуб, даже великий, таковым его сделал Марадона. От добра добра не ищут, Хвиче надо дальше играть в Неаполе и добиваться уважения от итальянских фанатов. Ему нужно встать в один ряд с Марадоной, сделать так, чтобы его восхваляли, как великого аргентинца", — добавил он.

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо». В России грузин выступал за «Локомотив» и «Рубин». Всего на счету 21-летнего игрока 6 голов и 4 результативные передачи в 11 матчах за «Наполи».