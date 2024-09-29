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Сегодня, 16:05

Экс-футболиста «Кальяри» Капоне нашли мертвым в итальянском отеле

Алина Савинова
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Бывшего полузащитника «Кальяри» Андреа Капоне в воскресенье нашли мертвым в отеле одноименного итальянского города, сообщает Sport Mediaset.

Как отмечает источник, на теле экс-игрока была обнаружена глубокая рана головы. По предварительной версии, 43-летний Капоне получил травму несовместимую с жизнью в результате случайного падения с лестницы.

Капоне выступал за молодежную команду «Кальяри» с 1998 по 2000 год. За основную команду он дебютировал в сезоне-2000/01, на тот момент «Кальяри» играл в серии В. Последним клубом в карьере футболиста стала «Салернитана».

В 2001-м Капоне также привлекался к играм за молодежную сборную Италии.

Футбол

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