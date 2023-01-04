Семин: «По своему мастерству Миранчук в атакующих действиях сильней всех в «Торино»

Семин отреагировал на гол Миранчука за «Торино» в ворота «Вероны»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» гол Алексея Миранчука за «Торино» в ворота «Вероны».

«По своему мастерству Леша в атакующих действиях сильней всех в «Торино», поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу, больше на получать мячей и, естественно, бить с левой ноги. У него идеальный коронный удар, которым он сегодня забил гол. Будет больше бить — будет больше голов», — сказал Семин «СЭ».

«Верона» открыла счет на 45-й минуте благодаря голу Милана Джурича. Хозяева сравняли счет после удара Алексея Миранчука на 64-й минуте встречи.

Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим в 10 матчах чемпионата Италии.