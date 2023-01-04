Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:43

Семин: «По своему мастерству Миранчук в атакующих действиях сильней всех в «Торино»

Семин отреагировал на гол Миранчука за «Торино» в ворота «Вероны»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» гол Алексея Миранчука за «Торино» в ворота «Вероны».

«По своему мастерству Леша в атакующих действиях сильней всех в «Торино», поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу, больше на получать мячей и, естественно, бить с левой ноги. У него идеальный коронный удар, которым он сегодня забил гол. Будет больше бить — будет больше голов», — сказал Семин «СЭ».

«Верона» открыла счет на 45-й минуте благодаря голу Милана Джурича. Хозяева сравняли счет после удара Алексея Миранчука на 64-й минуте встречи.

Для 27-летнего хавбека этот гол стал третьим в 10 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук
ФК Торино
Юрий Семин
3
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
Пять человек погибли и 15 пострадали при ударе ВСУ по Васильевке
Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии
Западные СМИ назвали ужасающим российский фрегат с «Цирконами»
Умер военкор ФАН Кирилл Романовский
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гол Миранчука принес «Торино» ничью в матче с «Вероной»

Пиоли: «Вижу, что Леау счастлив и готов остаться»