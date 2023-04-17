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Италия

Сегодня, 15:19

Слуцкий о Кварацхелии: «Игроки вокруг, уровень лиги и тренеры сделали его сильнее»

Руслан Минаев
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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Экс главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью британскому изданию Sky Sports поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Бывший наставник сборной России рассказал, что год назад грузин мог перейти в «Тоттенхэм».

«Год назад был серьезный интерес от «Тоттенхэма». Сделка была практически завершена. Тогда он обладал теми же качествами и стилем игры.

В России мы говорим — если плохой игрок перейдет в хорошую команду, он может стать хорошим игроком. Если хороший игрок перейдет в плохую команду — он станет плохим игроком.

Квара был наделен этими качествами, но он и улучшал их после перехода в такой клуб как «Наполи. Игроки вокруг, уровень лиги и тренеры — все это сделало его сильнее», — сказал Слуцкий.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 передач в 34 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Источник: Sky Sports
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Наполи
Леонид Слуцкий
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