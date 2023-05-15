Балотта: «Симоне Индзаги — недооцененный тренер»

Экс-голкипер «Лацио» Марко Балотта считает, что многие недооценивают главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.

«Суперкубок Италии, Кубок Италии, а теперь может выиграть и Лигу чемпионов. вероятность этого — 50 на 50, в финале всегда такие шансы, какие бы там ни сражались команды», — цитирует Балотту ITASportPress.

«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков. 16 мая миланский клуб сыграет с «Миланом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.