Зеедорф: «Я против увольнения Симоне Индзаги»

19 апреля, 23:35
Экс-игрок «Интера» Кларенс Зеедорф считает, что Симоне Индзаги не должен покидать пост главного тренера миланского клуба.
«Я не поддерживаю идею расставания с Симоне Индзаги. Надо смотреть на всю картину, а не только на чемпионат. Я бы поменьше говорил о его уходе», — цитирует Зеедорфа fcinter1908.it.
Сообщалось, что руководство команды недовольно результатами «Интера», поэтому ищут ему замену.
После 30 туров «Интер» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице серии А, отставая от «Милана», идущего на четвертой строчке, на 2 очка.