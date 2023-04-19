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Италия

19 апреля, 23:35

Зеедорф: «Я против увольнения Симоне Индзаги»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Интера» Кларенс Зеедорф считает, что Симоне Индзаги не должен покидать пост главного тренера миланского клуба.

«Я не поддерживаю идею расставания с Симоне Индзаги. Надо смотреть на всю картину, а не только на чемпионат. Я бы поменьше говорил о его уходе», — цитирует Зеедорфа fcinter1908.it.

Сообщалось, что руководство команды недовольно результатами «Интера», поэтому ищут ему замену.

После 30 туров «Интер» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице серии А, отставая от «Милана», идущего на четвертой строчке, на 2 очка.

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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