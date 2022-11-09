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Италия

Сегодня, 17:36

Рибери об игре за «Салернитану»: «Я выиграл много трофеев, но избегать вылета было незабываемо»

Рибери рассказал, каким он запомнит время в «Салернитане»
Руслан Минаев
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Экс-игрок сборной Франции Франк Рибери рассказал о своем времени в «Салернитане».

«Я выиграл много трофеев, это правда. Но время в «Салернитане» — особенное. Я никогда не играл за команду, которая избегает вылета и это было невероятно.

Когда ты заканчиваешь вот так и видишь всех счастливых болельщиков — это самое лучшее. Для меня это было важно и незабываемо», — рассказал Рибери Il Mattino.

Рибери может продолжить работать в «Салернитане» в качестве посла. В клубе он играл с лета 2022 года.

В этом сезоне 39-летний полузащитник провел всего два матча, не отметившись результативными действиями.

В активе Рибери девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. В 2006 году Рибери вместе со сборной Франции завоевал серебро чемпионата мира.

Франк Рибери
ФК Салернитана
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