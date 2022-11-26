Пирло: «Сегодняшний «Наполи» напоминает мне «Милан», в котором я играл»

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Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал игру «Наполи» в этом сезоне.
«Команда Спаллетти напоминает мне «Милан», в котором я играл — с таким количеством атакующих игроков, которым действительно нравится играть в футбол.
Нынешний «Наполи» [по сравнению с командой под руководством Маурицио Сарри] более жесткий, их стиль игры невероятен. Они потеряли так много молодых игроков, но привнесли в игру благодаря молодежи", — цитирует Пирло Diretta.it.
«Наполи» с 41 очком уверенно лидирует в турнирной таблице серии А. Второе место занимает «Милан» (33), третий — «Ювентус» (31).
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