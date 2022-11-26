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Италия

Сегодня, 06:59

Пирло: «Сегодняшний «Наполи» напоминает мне «Милан», в котором я играл»

Пирло рассказал, что «Наполи» напоминает ему «Милан»
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал игру «Наполи» в этом сезоне.

«Команда Спаллетти напоминает мне «Милан», в котором я играл — с таким количеством атакующих игроков, которым действительно нравится играть в футбол.

Нынешний «Наполи» [по сравнению с командой под руководством Маурицио Сарри] более жесткий, их стиль игры невероятен. Они потеряли так много молодых игроков, но привнесли в игру благодаря молодежи", — цитирует Пирло Diretta.it.

«Наполи» с 41 очком уверенно лидирует в турнирной таблице серии А. Второе место занимает «Милан» (33), третий — «Ювентус» (31).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Андреа Пирло
ФК Милан
ФК Наполи
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