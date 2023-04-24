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Сегодня, 17:27

Экс-игрок сборной Италии Диаманти завершит карьеру по окончании сезона

Мария Гусева
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Полузащитник «Вестерн Юнайтед» Алессандро Диаманти сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона-2022/2023.

«Я счастливый человек. Я всегда старался играть для болельщиков. Я всегда следовал истинным ценностям футбола, — цитирует пресс-служба клуба Диаманти. — Я не обладатель 100 трофеев, но я был игроком, который чувствовал себя любимым болельщиками, которые поддерживали меня более 20 лет. Любовь, которую вы, фанаты, всегда дарили мне, была и остается моей величайшей победой».

Диаманти выступает за «Вестерн Юнайтед» с 2019 года. В сезоне -2022/23 полузащитник провел за команду 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Диаманти дебютировал за сборную Италии в 2010 году. Всего 39-летний футболист провел за национальную команду 17 матчей и забил 1 гол.

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