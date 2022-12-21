Федерико Бернардески: «Для меня Аллегри остается лучшим тренером»

Экс-игрок «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился мнением о главном тренере туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Я думаю, что у «Юве» есть что-то внутри, чего нет у других команд, поэтому я верю в это сенсационное возвращение. Для меня Аллегри остается лучшим тренером. Как описать его философию? Достаточно двух слов: практичность и успех», — цитирует журналист Альфредо Педулла.

Аллегри возглавил «Ювентус» 28 мая 2021 года, спустя 2 года после ухода из команды.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице серии А, набрав после 15 матчей 31 очко. От лидирующего «Наполи» туринский клуб отстает на 10 очков.