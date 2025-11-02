Видео
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Италия

2 ноября, 10:27

Экс-капитан «Зенита» Кришито пока возглавил «Дженоа» на один матч. Дальше его может сменить экс-тренер «Спартака» Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

38-летний Доменико Кришито, возглавляющий команду «Дженоа» U17, будет исполнять обязанности главного тренера первой команды в матче против «Сассуоло».

Эта встреча 10-го тура Серии А состоится в городе Реджо-Эмилия в понедельник, 3 ноября. Кришито не имеет высшей европейской лицензии и не может официально тренировать клубы серии А и В, поэтому формально главной фигурой «Дженоа» в матче против «Сассуоло» станет Роберто Мурджита, имеющий такую лицензию.

Француз Патрик Вийера, продливший летом контракт до конца сезона-2026/27, отстранен от работы после матча 9-го тура против «Кремонезе» и ведет с «Дженоа» переговоры по расторжению контракта.

У 10-у туру «Дженоа» подошла на последнем месте, имея в активе всего 3 очка. Шестое поражений в 9-и турах переполнило чашу терпения руководства, и Вийера лишился своего поста.

Бывший защитник «Зенита» Кришито пока возглавил первую команду «Дженоа» на один матч. Перед игрой с «Сассуоло» он проведет две тренировки.

После встречи с «Сассуоло» должна наступить ясность с новым тренером. Одним из главных претендентов на роль главного тренера «Дженоа» является 53-летний Паоло Ваноли, известный в России по работе со «Спартаком», с которым он взял Кубок России.

Кришито при этом должен вернуться к работе с командой U17. Если же «Дженоа» не успеет решить вопрос с новым главным тренером до конца следующей недели, то Доменико может вывести команду и на домашний матч 11-го тура Серии А против кризисной «Фиорентины», также идущей в зоне вылета.

