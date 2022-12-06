Экс-капитан «Зенита» ждет звонка из «Дженоа»

Как стало известно «СЭ», экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито, которому в конце декабря исполнится 36 лет, надеется получить предложение от «Дженоа».

В роли свободного агента он проводит индивидуальные тренировки в Генуе на стадионе любительского клуба «Байардо». Кришито рассчитывает, что «Дженоа», за который он выступал до отъезда в Канаду, предложит ему контракт до конца сезона 2022-23.

«Дженоа» находится сейчас в зоне плей-офф, однако руководство клуба недовольно работой тренера Блессина, которому подобрали состав для прямого выхода в серию А с первого или второго места.

Клуб срочно ищет замену тренеру, после чего может вернуть в «Дженоа» Кришито, который по-прежнему способен помочь команде. Задача перед «Дженоа» — выход в серию А по итогам сезона 2022/23.