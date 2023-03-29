Тотти: «Люди говорят, что футбол Моуринью оборонительный, но главное — результаты»

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о работе главного тренера римлян Жозе Моуринью.

«Рома» в четвертьфинале Лиги Европы, они пятые в Серии А и могут попасть в зону Лиги чемпионов, что является целью на сезон. Надеюсь, они смогут пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Люди говорят, что футбол Моуринью слишком оборонительный, но правда в том, что люди всегда будут говорить, чтобы просто говорить. Главное — это результаты, а хорошо ты играешь или плохо — это уже вторично», — сказал Тотти в интервью Sky Sports.

В турнирной таблице чемпионата Италии римляне (47 очков) занимают 5-е место, отставая от «Милана» (4-е место) на одно очко. После перерыва на матчи сборных «Рома» 2 апреля сыграет дома с «Сампдорией» в серии а.