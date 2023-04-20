Камоцци — о возвращении очков «Ювентусу»: «Меня в Италии больше ничего не удивляет»

Экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение высшего спортивного ведомства Италии пересмотреть решение о 15-очковм штрафе, наложенном на «Ювентус».

«Это же Италия. Меня здесь больше ничего не удивляет», — сказал Камоцци «СЭ».

Таким образом, «Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место серии А.

Пересмотр решения также означает, что запреты для таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, отменены.