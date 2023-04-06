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Италия

Сегодня, 10:37

Итальянские СМИ: Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

Руслан Минаев
Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press
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Бывшему премьер-министру Италии и президенту «Милана» Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию, сообщает Corriere della Sera.

86-летний политик и спортивный деятель находится в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Милана. Отмечается, что диагноз был поставлен в одной из предыдущих госпитализаций с 27 по 30 марта.

В 2021 году он перенес госпитализацию после операции на сердце.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Сильвио Берлускони
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