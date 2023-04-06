Итальянские СМИ: Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

Бывшему премьер-министру Италии и президенту «Милана» Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию, сообщает Corriere della Sera.

86-летний политик и спортивный деятель находится в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Милана. Отмечается, что диагноз был поставлен в одной из предыдущих госпитализаций с 27 по 30 марта.

В 2021 году он перенес госпитализацию после операции на сердце.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».