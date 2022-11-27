Экс-президент «Интера» Моратти поддержал главного тренера команды Симоне Индзаги

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Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался в поддержку главного тренера команды Симоне Индзаги. В этом сезоне его не раз критиковали из-за результатов команды.
«Он в порядке. Перерыв будет полезен для всех команд. Не считаю, что есть необходимость в крупных подписаниях, хотя я заметил, что все они все равно усердно работают. Но Индзаги хорош, и «Интер» тоже играет хорошо», — сказал Моратти в блоге Джианлуки Росси.
Ранее Индзаги подписан новый контракт с «Интером», рассчитанный на два года. Тренер выиграл с «нерадзурри» Кубок Италии и Суперкубок Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования