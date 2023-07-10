Экс-президента «Ювентуса» Аньелли отстранили от футбола на 16 месяцев из-за махинаций с зарплатами

Сегодня, 19:17
Бывший президент «Ювентуса» получил второй бан за последние полгода.
Следом за двухлетним отстранением за фиктивный прирост капитала, руководитель получил 16-месячный бан за махинации с зарплатами игроков, сообщает ANSA.
Помимо этого, по решению национального федерального суда Аньелли должен выплатить штраф в размере 60 тысяч евро. Отмечается, что прокурор просил для функционера 20 месяцев бана. Сам Аньелли ждет обоснования вердикта, чтобы подать апелляцию.
«Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за финансовые махинации.
В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.