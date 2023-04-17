Экс-тренер «Милана» Монтелла уверен, что Осимхен сыграет важную роль в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:00
Экс-главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла уверен, что форвард «Наполи» Виктор Осимхен сыграет важную роль в матче Лиги чемпионов.
«Думаю, что это важно, он умеет атаковать глубоко, умеет господствовать в штрафной площадке, он очень хорош на втором этаже. Он отрабатывает в обороне, а не только ждет мячи. С ним игра «Наполи» обретает свое лицо, команда играет иначе», — цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.
В текущем сезоне в активе Осимхена 29 матчей за неаполитанцев, 25 забитых мячей и 5 голевых передач.
Игра «Милана» с «Наполи» состоится завтра, 18 апреля. Начало — в 22.00 мск. Первая игра завершилась победой миланцев со счетом 1:0.