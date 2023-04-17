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Италия

Сегодня, 14:00

Экс-тренер «Милана» Монтелла уверен, что Осимхен сыграет важную роль в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла уверен, что форвард «Наполи» Виктор Осимхен сыграет важную роль в матче Лиги чемпионов.

«Думаю, что это важно, он умеет атаковать глубоко, умеет господствовать в штрафной площадке, он очень хорош на втором этаже. Он отрабатывает в обороне, а не только ждет мячи. С ним игра «Наполи» обретает свое лицо, команда играет иначе», — цитирует слова Монтеллы pianetamilan.it.

В текущем сезоне в активе Осимхена 29 матчей за неаполитанцев, 25 забитых мячей и 5 голевых передач.

Игра «Милана» с «Наполи» состоится завтра, 18 апреля. Начало — в 22.00 мск. Первая игра завершилась победой миланцев со счетом 1:0.

Виктор Осимхен
ФК Милан
ФК Наполи
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