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Италия

Сегодня, 08:18

Экс-тренер «Наполи» Бьянки оценил игру команды в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Наполи» Оттавио Бьянки прокомментировал игру команды в этом сезоне. Он считает, что клуб заслуженно лидирует в турнирной таблице сезона.

«Это не везение, не стечение обстоятельств. Она была безупречна со всех точек зрения. Я не вижу ничего, что может остановить «Наполи», хотя знаю, что футбол непредсказуем», — цитирует Бьянки calcionapoli1926.it.

После 15 туров серии А «Наполи» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. 4 января клуб сыграет с «Интером» в 16-м туре чемпионата Италии. Начало — в 22.45 мск.

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