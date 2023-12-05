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Италия

Сегодня, 13:54

Спаллетти: «Я наблюдаю за «Интером», и он абсолютно по делу идет на первом месте в таблице»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Наполи» и нынешний наставник сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением об игровой форме «Интера».

«Я наблюдаю за «Интером», и он абсолютно по делу идет на первом месте в таблице. Вижу действительно много сильных качеств у этой команды, ведь это зрелый коллектив, между футболистами которого есть отличное взаимопонимание. Они показывают футбол с акцентом на физические данные игроков, но при этом грамотно используют их технические качества», — цитирует Спаллетти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

После 14 туров серии А «Интер» набрал 35 очков и занимает первое место в чемпионате. «Наполи» (24) идет пятым.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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