Экс-тренер «Сатурна» Вайсс назвал Спаллетти великолепным тренером: «Он не раз доказывал это в «Зените»

Бывший главный тренер сборной «Сатурна» Владимир Вайсс ответил на вопрос «СЭ» о тренере «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Наполи» играет в невероятно быстрый футбол, давят соперника, хорошо прессингуют. Конечно, Спалетти великолепный тренер. Он не раз доказывал это в «Зените». Это качество Лучано показывает и сейчас в «Наполи», — сказал Вайсс «СЭ».

Тренер возглавляет «Наполи» с лета 2021 года. Его контракт с клубом истекает в конце сезона. После 27 туров неаполитанцы с 71 очком лидируют в итальянской серии А. Кроме того, «Наполи» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Миланом».