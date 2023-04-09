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Италия

Сегодня, 11:50

Экс-тренер сборной Грузии Вайсс: «Хвича в будущем может претендовать на «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал, что думает о будущем полузащитника национальной команды Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

«В будущем Хвича может претендовать на «Золотой мяч» и стать мировым футболистом. Все к этому ведет. «Наполи» для него — отличная команда с хорошим тренером. Я желаю ему выиграть ЛЧ с ними. Но «Наполи» — 100 процентов не последний клуб в его карьере. Хвича сможет играть в больших командах Испании и Англии. Его ждет большое будущее», — цитирует Вайсса Sport24.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 25 матчей за «Наполи», отметившись 12 голами и 10 ассистами. Ранее сообщалось, что в Неаполе ребенка назвали в честь Кварацхелии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-09-eks-trener-sbornoy-gruzii-vayss-khvicha-v-budushchem-mozhet-pretendovat-na-zolotoy-myach-vse-k-etomu-vedet
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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