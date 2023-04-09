Экс-тренер сборной Грузии Вайсс: «Хвича в будущем может претендовать на «Золотой мяч»

Экс-тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал, что думает о будущем полузащитника национальной команды Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

«В будущем Хвича может претендовать на «Золотой мяч» и стать мировым футболистом. Все к этому ведет. «Наполи» для него — отличная команда с хорошим тренером. Я желаю ему выиграть ЛЧ с ними. Но «Наполи» — 100 процентов не последний клуб в его карьере. Хвича сможет играть в больших командах Испании и Англии. Его ждет большое будущее», — цитирует Вайсса Sport24.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 25 матчей за «Наполи», отметившись 12 голами и 10 ассистами. Ранее сообщалось, что в Неаполе ребенка назвали в честь Кварацхелии.