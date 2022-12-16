Капелло — о смерти Михайловича: «От нас ушел верный и мужественный человек»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть тренера Синиши Михайловича.

«От нас ушел верный и мужественный человек», — сказал Капелло «СЭ».

О смерти Михайловича стало известно в пятницу, 16 декабря. В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.