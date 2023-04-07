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Италия

Сегодня, 17:51

Экс-тренер «Спартака» пропустит два матча из-за дисквалификации

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», руководство «Венеции» отказалось от попытки подать протест с целью смягчения дисквалификации своего главного тренера Паоло Ваноли. Следовательно, итальянский специалист не будет руководить командой в ближайших двух турах серии В.

Экс-тренер «Спартака» повел себя откровенно по-хамски по отношению к главному арбитру встречи «Венеция» — «Комо», что было отражено в итоговом протоколе матча. Помимо удаления в прошедшей игре Ваноли получил дисквалифицию на два матча и заработал штраф в 10 000 евро.

На поединки против «Реджины» и «Палермо» команду выведет один из ближайших помощников Ваноли по тренерскому штабу.

Матч против «Реджины» «Венеция» проведет в гостях 10 апреля. Домашняя игра против «Палермо» состоится 15 апреля.

«Венеция» ведет отчаянную борьбу за право остаться в серии В. От зоны плей-аут команду отделяет на сегодня всего одно очко.

ФК Венеция
Паоло Ваноли
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