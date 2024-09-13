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Ваноли признан лучшим тренером серии А в августе

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли, ранее возглавлявший «Спартак», признан лучшим тренером августа в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

Приз будет вручен специалисту перед игрой с «Лечче» 15 сентября.

«Премия присуждалась жюри, состоящим из директоров спортивных СМИ, которые оценивали каждого тренера на основе технических и спортивных критериев, качества игры их команд, а также их честной игры во время матчей», — говорится в сообщении лиги.

«Торино» после трех туров серии А набрал 7 очков и занимает третье место, уступая «Ювентусу» и «Интеру» (по 7 очков) по дополнительным показателям.

ФК Торино
Паоло Ваноли
Серия А

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