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Италия

Сегодня, 12:38

Экс-тренер «Спартака» запутал итальянские СМИ. Черышев стал жертвой экспериментов Ваноли

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье «Венеция» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли разгромно уступила в 28-м туре серии В (0:3) лидеру «Фрозиноне». Эту команду возглавляет чемпион мира-2006 Фабио Гроссо.

Ваноли получил низкие оценки от итальянских СМИ, которые не до конца понимают, какую схему применил Паоло в этой встрече. La Gazzetta dello Sport дала расстановку 3-5-1-1, Corriere dello Sport — 3-4-2-1, Tuttosport — 3-5-2.

«Венеция», выступавшая на выезде, могла проиграть с еще более крупным счетом — «Фрозиноне» не реализовал несколько отличных моментов. Ваноли получил за свой матч-менеджмент низкий балл 5,0 от La Gazzetta dello Sport и Tuttosport. Corriere dello Sport же перепутала фамилию тренера, назвав его Валоти, и оставила без оценки.

Россиянин Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут. Его позиция осталась загадкой как для СМИ, так, похоже, и для самого футболиста. Отсюда и невысокие баллы: по 5,0 от Corriere dello Sport и Tuttosport, 5,5 от La Gazzetta dello Sport.

«Венеция» находится в зоне стыков — на пятом месте с конца таблицы, набрав 29 очков. В следующем туре ее ждет важнейшая домашняя встреча с «Брешией», которая отстает на 2 очка и идет предпоследней.

Напомни, что три худшие команды вылетают в серию С напрямую, а четвертая и пятая проведут стыковые матчи за право остаться в серии В.

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
серия B
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