Экс-защитник сборной Италии Кальдара завершил карьеру в 31 год

Бывший защитник сборной Италии Маттиа Кальдара объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 31-летнего итальянца была «Модена», которую он покинул летом 2025 года.

«Дорогой футбол, я приветствую тебя. Я решил остановиться. Решить это было нелегко. Даже написать эти слова: «Дорогой футбол, я приветствую тебя». Продолжаю их перечитывать. Может быть, это способ принять это.

Сейчас я нашел спокойствие, но мне потребовалось время, чтобы принять это решение. Все началось в июле после посещения врача. Он сказал: «Маттиа, у тебя больше нет хряща в голеностопе. Если ты продолжишь, через несколько лет нам придется поставить тебе протез». Мое тело предало меня. На этот раз, пожалуй, окончательно.

Пришло время сказать «Хватит». Достаточно футбола, а, прежде всего, страданий и пустоты, которые сопровождали меня все эти годы. Годы, когда я прятался от себя. Я снова беру жизнь в свои руки. Догоняю то, что потерял. Иногда заблудиться полезно. Это помогает найти себя в другой перспективе. Я пообещал себе, что буду ценить каждый момент, что у меня есть. Жизнь может измениться за секунду. Я хочу быть благодарным, и не могу не поблагодарить футбол, хотя он делал мне больно.

Привет, футбол, я готов попрощаться. Я сделал это. Я чувствую себя легче. Я наконец чувствую себя свободным», — приводит слова из прощального письма Кальдары журналист Джанлука Ди Марцио.

С 2018 по 2024 годы Кальдара принадлежал «Милану». За это время он сыграл всего три матча за команду из-за повреждений. Также защитник выступал в «Аталанте», «Чезене», «Ювентусе», «Венеции» и «Специи». На его счету два матча в составе сборной Италии.